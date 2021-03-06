健身房（體適能中心）。（台中市政府提供）

3月8日國際婦女節將至，台中市北區國民運動中心推出「Powerful Woman女力崛起」婦女節公益活動，7日女性民眾只要出示北區國民運動中心臉書粉絲團按讚、IG追蹤或[email protected]好友任一畫面，即可免費入場使用體適能中心單次1小時或游泳池單次，活動每2小時各50名為限，每人限領1張，發完為止，歡迎女性朋友踴躍參加。

運動局表示，中市國民運動中心為鼓勵女性朋友平時工作忙碌之餘，也應注意自身健康與活力，規劃多項女性專屬活動。北區國民運動中心推出「Powerful Woman女力崛起」婦女節公益活動，除按讚追蹤加好友免費入場，若於明日購買體適能、泳池等課程還贈送造型手機架；朝馬國民運動中心舉辦健康公益講座活動，邀請專業中醫師分享日常健康管理經驗，提升民眾健康意識。

運動局說明，市府為鼓勵女性參與運動促進健康，持續推動相關女性運動專案，包括去年舉辦的「美力臺中~WOMEN好漾」、「婦女樂活及新住民運動」及「2020臺中女力女麗 Women’s Day」等系列活動，也邀請中市國民運動中心投入女性運動推廣行列，例如南屯國民運動中心開設體適能循環重量訓練女性專班、長春國民暨兒童運動中心規劃游泳女性專班等，透過專屬課程促進女性運動。

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(中時 )