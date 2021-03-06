林心如、陳意涵、簡嫚書主演《她們創業的那些鳥事》劇情精彩，陳意涵先前對宥勝「求婚」，也決定陪他一起抗癌，甚至還去試穿婚紗，打算給宥勝一個驚喜。而新亮相的林哲熹，劇中對林心如一見鍾情，才剛認識就告白，「我想跟你在一起，你願意跟我交往嗎？」

林哲熹飾演童話藝術家「藺川想」，他認為角色看似浪漫天真，其實很懂世界規則，活在自己的步調裡。林哲熹認為，最有趣的人是許肇任導演，「導演常會臨時加東西，但都很加分。」同時亮相的哈孝遠飾演「阿德」，戲裡是林心如同學，雖然高大但唸書時被霸凌，讓他自卑又自閉，台詞永遠不超過3個字，他完全不怕忘詞，笑說「我演得非常開心」。

為了回饋粉絲，《創業》也特別推出《她們創業的那些鳥事製作全紀錄》，書中收錄上百張劇照、導演及演員深度訪談、幕後製作歷程，全台各大通路販售中，與你分享影劇背後的動人故事。本周日導演許肇任將帶著演員簡嫚書、宥勝和林哲熹在晚上7點半空降clubhouse跟粉絲聊聊。

陳意涵劇中宥勝感情戲糾結。（可米傳媒提供）

陳意涵決定陪著宥勝抗癌。（可米傳媒提供）

林哲熹劇中對林心如一見鍾情。（可米傳媒提供）

林哲熹飾演童話藝術家「藺川想」。（可米傳媒提供）

簡嫚書劇中戀上張書豪。（可米傳媒提供）

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