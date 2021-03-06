21歲新生代歌手莊凌芸，外型甜美擁有空靈清亮的嗓音，昨(5日)被證實在返回母校台北市普林思頓高中找老師聊天，突然從10樓圖書館墜樓身亡，消息傳出令粉絲心痛不捨。稍早檢警相驗結果出爐，認定莊凌芸是從高處墜樓身亡，不須解剖。莊凌芸父親更親口證實，看了監視器畫面，是女兒自己翻牆墜落。

從選秀節目《聲林之王》出道的莊凌芸，日前回母校找老師聊天後，獨自前往圖書館10樓墜樓身亡。檢警今日下午相驗莊凌芸遺體，認定莊凌雲是從高處墜樓身亡，並排除有外力介入，並將遺體交還家屬。

20210306 曾曝遭霸凌 歌手莊凌芸22歲人生路劃句點

據自由時報報導，檢警今日相驗遺體時，莊凌芸已離異的父母親與親戚也在現場，氣氛哀傷。莊淩芸的父親透露，從監視器看到女兒自己翻牆墜樓，而莊淩芸的母親則是在男性友人的陪伴下，掩面痛哭，無法相信女兒離世的事實。

莊凌芸 - 刻在我心底的名字

莊凌芸上月才因晚間與家人爭吵，加上又被父親打了兩巴掌，以為爸爸偏心，一怒之下前往醫院驗傷並到警局通報家暴案。而親戚被媒體問及此事，表示莊爸爸對女兒非常疼愛，更沒有外傳的家暴，稱莊凌芸是因與姊姊生活習慣不同起爭執，姊妹上個月更為整理房間吵架，莊爸爸介入教訓才令莊凌芸憤而報警。

其實莊凌芸今年1月才與父親一同上中天《同學來了》，當時莊凌芸更親自念出給爸爸的一封信，落淚表達對爸爸的愛，「爸爸，對不起我以前說過很多傷害你的話，謝謝你讓我健康長大，才會有莊凌芸坐在這裡。謝謝你告訴我爸爸媽媽分開，都從來不是我們的錯，要我們不要去擔心、自責，叫我們不要去想原因，因為那都是你跟媽媽的事情。因為你這些想法我才會健康長大，我才會帶著樂觀去面對事情，我愛你爸爸。」父女情深令全場動容。

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