板橋動物生命教育園區開設毛寶貝訓練課程，為飼主解決毛寶貝惱人問題。（新北市動保處提供）

新北市動保處統計，造成飼主最頭痛毛寶貝行為問題，前3名分別為吠叫、撲咬、亂大小便，為解決飼主問題，動保處特別邀請台北市陪伴犬協會3月起，每周日在板橋動物生命教育園區開設毛寶貝訓練課程。7堂課將有效解決飼主惱人犬隻行為問題，課程訊息可上官網了解： https：／／reurl.cc／XeLQXe。

毛寶貝吠叫、撲咬、亂大小便是飼主最大困擾，據去年動保檢舉案中，又以犬隻吠叫造成鄰居失和，為飼主最困惱最難解決行為問題；撲咬行為也常讓飼主崩潰，回到家中發現咬壞傢俱，甚至咬傷人，毛寶貝免不了被狂念一頓、關禁閉；另外無法在指定位置上廁所、亂大小便，也讓飼主難以接受，為解決民眾飼養問題，動保處邀請台北市陪伴犬協會開課解決犬隻嫌惡行為。

協會理事長蔡文揮點出教養秘訣表示，沒有教不好的犬隻，通常是飼主把寵愛與溺愛搞混，才會造成彼此生活上困擾。對毛寶貝下達指令須明確，否則犬隻不明瞭飼主要求，在寵物無法達到要求時，打罵反造成反效果，應在完成要求時，給予口頭或食物獎勵，才有訓練成效。

此次課程別於以往，民眾須攜帶寵物一同上課，只要7堂課將有效解決犬隻問題，每課堂都有2至3名教練免費教導飼主以鼓勵方式教導毛寶貝正確行為，呂政達教練根據飼主提出問題，分組讓飼主與毛寶貝得到正確教育，飼主也從中學習幫助愛犬融入社會、與人的相處的方式。

飼主王姿婷表示，家中寶貝小虎有撲咬問題，常被家人嫌棄，來上課希望能改善這問題，回家要依照教練的方式複習，也會堅持陪小虎練習直到牠成為人見人愛的乖小孩，不再被家人嫌棄。

動保處表示，毛寶貝生命教育園區邀請專業犬隻行為教練，每周日下午免費提供飼主訓練技巧，教育毛寶貝社會化，從日常生活中進行練習，了解毛寶貝的肢體語言，人犬間緊密互信關係緊密，引導飼主與寵物間更和平共處，才能給牠們一個永久溫暖的家。

(中時 )