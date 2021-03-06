台電歷時18年、投入33億元興建的第一超高壓輸電線路（超一路）「板橋～龍潭線」更新工程，2020年底竣工後歷時近三個月試營運，今（6）日舉行竣工典禮，宣布正式滿載啟用，全線長達40公里，可增加北部地區197萬瓩的融通電力。

包含行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、政委兼發言人羅秉成、黃致達、桃園市長鄭文燦等均出席啟用典禮，共同見證台灣電力建設的重要時刻。

舊超一路「板橋～龍潭線」1974年竣工，隨著經濟成長，舊線路的輸電容量無法滿足用電需求，台電2003年起規劃更新線路，在既有線路兩側新建線路以取代舊幹線。台電指出，新「板橋～龍潭線」全線長達40公里，共施設105座鐵塔，完工送電後可增加 197萬瓩之融通電力，且進一步強化鐵塔結構，改採鋼筋混凝土基礎，其抗風耐震能力也有所提升，為北部地區提供更高品質、更穩定的電力。

台電表示，為降低工程對沿線民眾的影響，輸電線路經過石門水庫的路段採截彎取直方式，讓線路以長距離橫跨水庫上方。其中，最長的一段架空線路跨距達960公尺，是一般架空線路3、4百公尺間距的兩倍以上，為國內首見之壯舉。

桃園市長鄭文燦提到，桃園的經濟與人口正快速成長，超一路「板橋~龍潭線」竣工送電，對北部地區的供電有重要意義。

經濟部長王美花致詞時表示，感謝台電完成重大電力建設，為台灣的經濟及民生提供穩定電力。台電董事長楊偉甫強調，「穩定供電」是台電人的天職，除了感謝社會各界對該項工程的支持，更誠摯感謝辛苦投入的第一線同仁們。

(工商 )