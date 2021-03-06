曾經是全台最具規模也最知名的墾丁春吶，自從2019年出走墾丁後，每到清明連假時墾丁似乎就「少一味」。為了找回墾丁春天的音樂活力，屏東縣政府今年4月2日、3日將在墾丁大灣舉辦「台灣祭」音樂季，找回獨立音樂迷的音樂魂。

墾丁「春天吶喊」1995年開始舉辦，此後引發一股「春吶熱」，各種音樂場子開始興起，也衍生毒品、治安、色情等亂象，後縣府及墾管處統一正名為「墾丁春天音樂季」並強力介入管理，才逐漸步上軌道，有獨立音樂、流行音樂、電音、泡泡趴等各式音樂元素。

不過2016年走演唱會型式的「春浪」出走台北，2019年元祖春吶也因場地等問題移師高雄，墾丁音樂季形同陣亡。為了找回墾丁的音樂魂，縣府連續2年於夏末在大灣草坪舉辦「屏東獨立音樂季」，受到樂迷歡迎，今年因此決定回到清明連假舉辦。

今年4月2日、3日「台灣祭」音樂季將在墾丁大灣舉辦，縣府表示，獨立音樂的始祖是墾丁，即使大環境起伏，原創音樂種子仍在墾丁的舞台上生生不息。今年包括董事長樂團、玖壹壹等歌手樂團上場演出。

活動免費入場，將有4個舞台，近百組原創音樂人與樂團回到墾丁齊聚高唱。縣府表示，部分陣容調整中，目前還在評估4月1日是否還要「加碼場」，下周決定，也歡迎大家一起回到墾丁吶喊。

(中時 )