雲林縣虎尾鎮建國眷村文化季，再現眷村的空軍歲月。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮「虎尾建國眷村文化季，再現虎尾的天空」6日於建國1村忠棟登場，展示過去1年雲林縣政府調查研究成果，未來將結合雲林縣的農業特色，活化此處極具歷史價值的場域，打造成為文化觀光景點與創藝基地。

雲林縣長張麗善表示，縣文觀處為了保留傳承虎尾建國眷村歷史文化，自2020年執行「虎尾眷村再造歷史現場－眷村文化客廳養成計畫」，並由崇德國中學生參與創作，改編眷2代口述回憶演出《墜機驚魂記》，將建國眷村的土地故事、眷村記憶透過各種方式呈現。

張麗善說，虎尾建國眷村長期做為眷舍使用，保留2戰期間日本海軍飛行場的戰備設施，後來成為中華民國空軍初級飛行基地，國民政明府遷台後改為眷村居住空間，不但是雲林縣重要的「歷史聚落建築群」，也是2戰前後重要歷史見證。

縣文化觀光處長陳璧君表示，因為獨特的歷史發展軌跡，不同年代的虎尾天空曾翱翔著許多軍用飛機，因而將此次的眷村文化季命名為「再現虎尾的天空」，文化季展區包含專書展、影片展以及虎尾機場3D拍照區設計等。

陳璧君強調，眷村文化的保存與推廣，除了重新修復閒置眷舍再引入新的空間機能，最重要的是加入「人」的元素，讓聚落成為匯聚能量的場域，眷村的精神與文化就能滾動累積，煥發出新樣貌與可能性。

文史工作者說明，隨著2006年虎尾建國眷村最後1戶人家的遷離，建國1村、2村於2015年登錄成為縣定聚落建築群，目前眷村內仍留有完整日軍戰備、水利、防空等設施，以及因戰備需求而保留的農村景觀眷村。

(中時 )