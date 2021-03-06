台南一名女子小欣（化名），日前到一處日租屋找男友阿雄（化名），不料開門看到氣炸一幕，阿雄與她的好友小如（化名）二人衣衫不整，正在滾床單，氣得馬上拿起手機錄影，再將影片上傳到臉書給小如的臉友們觀看，小如事後得知，氣得報警提告，小欣最後被依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位等罪，判刑8個月。

據了解，小欣事發當天到日租貨櫃屋找男友阿雄，推開門後，眼前不堪入目的一幕，讓她心情瞬間從天堂掉到地獄，阿雄與好友小如，竟然脫下全身衣物在床戰，小欣無法相信，驚呆數秒回過神後，氣得拿出手機，拍攝小如一絲不掛的全裸畫面，再將影片上傳到臉書平台，給小如臉友們觀看，小如事後輾轉得知，愈想愈不甘心，氣得對小欣報警提告。

台南地院審理時，小欣坦承不諱，法官認為，小欣行為已嚴重侵害小如的隱私權，造成小如極為嚴重之傷害，且破壞社會秩序、善良風俗，加上2人迄今尚未達成和解，審酌其智識程度、家庭經濟狀況、手段、動機等一切情狀後，對小欣依犯無故以照相竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處有期徒刑3月，又犯散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處有期徒刑6月；合併應執行有期徒刑8月，得易科罰金。

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(中時新聞網)