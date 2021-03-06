士林區農會現任理事長葉文忠（中）。（本報資料照）

北市農會6日召開會員大會，由會員代表進行理監事改選投票、8日上午開票公布理監事名單，另15日開理監事會選出常務監事、區理事長，待區農會理事長上任後派任總幹事，據指出，會代名單中，現任理事長葉文忠的人馬佔多數，前任理事長的挑戰翻盤的可能性不高，但確切結果仍待15日召開的理監事會才能確定。

北市農會改選持續進行，會員代表和小組長名單已出爐，而9區農會的理監事投票皆已完成，產業局農業科長呂邱鴻指出，各區理監事皆由會員代表投票，且投票率基本上為百分之百，但結果將等到8日才會公佈，對此，知情人士說，士林區農會選出40名會員代表，從名單來看會員代表還是理事長葉文忠派系代表較多，前任理事長郭萬清人馬大概當選17人，葉的人馬仍然過半，實力比例懸殊。

市議員陳怡君5日透過書面質詢指出，北市9區農會2月21進行會員代表改選，但士林區福安投開票所有4名候選人參選角逐3席會員代表，但獲最低票數29票的王海上與30票的王順輝票數相近，因此申請驗票，但葉文忠以未收到驗票公文嚴正拒絕，此後督導單位產發局以各種理由延遲、拒絕驗票，分明就是變相抵制驗票。

士林福安投票所投票權人共156人，據了解，最低票數的王海上屬郭萬清一派，另外獲30票的王順輝為葉文忠的人馬，對此，陳怡君質疑產業局透過延遲驗票等方式，變相偏袒葉的聲勢，並要求追究相關責任；郭萬清也喊話認為，分區投選舉都是有異議當場提出，產發局也已經受理，就是差距過小，才更應該要去驗票、不應找藉口。

呂邱鴻則出面澄清，產業局已訂定8日下午在士林區農會福安投開票所進行驗票，現場也會要求農會、見證人及產業局方出席見證驗票程序完成，政府機關絕無偏袒的情形；對此，消息人士則認為，會員代表名單內，明顯是理事長葉文忠派系代表較多，即使郭多爭取到一席，對整體實力分佈，恐怕也沒太大的影響，最終結果也不太可能有異動，若寄望於驗票結果，恐怕也只是垂死掙扎。

(中時 )