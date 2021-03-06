今年旱象嚴峻，水情吃緊，農田水利署明天將和大甲鎮瀾宮在廟前廣場舉辦祈雨法會，出席者皆須穿著白衣。命理專家楊登嵙表示，典故來自商湯，以往祈雨法會出席人員都要披麻戴孝，目的是祈求上天的憐憫、同情，犧牲自己為百姓求雨，希望上蒼能有感應，天降甘霖。

據《自由時報》報導，中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，祈雨法會出席者須穿白衣典故，來自於商湯。商湯在位時，很多年沒有下雨，田裡莊稼顆粒無收；太史占卜，顯示要殺一個人祭天。商湯就表示，他為了救人才求雨，如果一定要用殺人方式求雨，就由他自己來充當那個人。於是成湯沐浴齋戒後，身上纏繞著白茅，作為向神祈雨的犧牲品。後來頃刻間，天空黑雲密布，狂風大作、雷電交加，大雨就傾盆而下。

大甲鎮瀾宮在清朝、日治和民國52年，已舉辦過3次祈雨法會。「Good Weather 古都好天氣-台灣南區氣象中心」臉書粉專指出，1929年初，西半部地區連續50幾天無雨，各地旱象頻傳，台中仕紳張麗俊接受地方委託撰寫祈雨文，預定3月31日在豐原慈濟宮進行祈雨儀式，但祈雨之事並未辦理。而後5月中旬各地降下豪雨，其中台中在1日內降下137.1毫米的雨量。

依據鎮瀾宮廟中文書記載，1963年時久旱無雨，當時的台中縣長何金生，和大甲、大安、外埔、后里4鄉鎮長，以及縣議員、鄉鎮民代表、鄉鎮農會理事長、總幹事等地方人士，皆披麻戴孝，抬著媽祖、神農大帝的神轎，列隊到水尾河床設香案舉行祈雨儀式，約1小時後降雨了。

(中時新聞網)