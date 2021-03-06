中部科學園區上百家廠商因應水情嚴峻，節水比例已達到11％；除提高用水循環使用率，還規畫買水備案。中科管理局表示，農田水利署台中管理處選出12口水井提給中科參考，未來缺水時可申請取水，廠商並進行水車演練備案因應；將與台中市政府討論非地下水管制區有無可能鑿井或恢復水井使用。

中科管理局表示，經濟部旱災中央災害應變中心，決議台中地區水情燈號持續維持減量供水橙燈，因應6月前如果降雨偏少，超前部署節水抗旱作為，工業用戶自2月25日起節水由7％提升至11％；管理局要求中科100多家廠商加強提高循環用水因應，共體時艱。

中科管理局副局長施文芳說，農田水利署台中管理處盤點，平常抗旱農業灌溉用水中的71口水井，提供12口井優先給中部科園區廠商，當水情更嚴峻時，可讓廠商申請取水；中科須先評估區域、水質、動線及設備等，提供給廠商參考，以備不時之需。

施文芳指出，目前中科台中園區、后里園區節水比例已達到11％，仍持續要求廠商加強循環用水，有需求廠商先進行水車演練。後續準備措施包含盤點既有地下水井，如果未來載水成為常態會希望距離不要太長；中科會跟台中市政府共同評估非地下水管制區有無可能鑿井或恢復水井使用。

中科廠商認為，包括台積電、友達、美光等大廠，目前都還不用載水，但廠商都先進行載水測試整備，如水點測試水質、馬達等是否OK，萬一梅雨及春雨的雨量不足才會有下一步應變；雖經濟部長王美花說，科學園區或工業區可在旱災期間鑿井使用，但目前中科園區廠商尚無鑿井規畫。

台中市政府經發局長張峯源指出，台中市目前有效地下水權數量有2166件，包括農業用水704件及工業用水453件最多，其中公有井、公有機關學校的數量為69處；農田水利署台中管理處的抗旱井有71口，其中約60處位於公有土地，經水質檢測後，其中13口水質較佳。

(中時 )