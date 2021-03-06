巴西近期新冠肺炎（COVID-19）單日死亡人數又創新高，但總統波索納洛卻公然開嗆，問民眾「還要哭多久？」引起公憤。英國《衛報》（The Guardian）認為，波索納洛是想製造話題，轉移各界對其子涉及貪汙案件的注意力。

波索納洛在訪問有近9000人染疫喪生的戈亞斯州時，竟然要民眾「停止繼續大驚小怪跟抱怨」，甚至問「你們還要哭多久？」堅持反對各項可能影響經濟發展的防疫措施，稱經濟衰退比病毒更可怕。

波索納洛的發言果然再度引發各界抨擊。反對派政治人物葛梅斯便痛批波索納洛是「巴西的掘墓人」，還說這個「騙子」應該被彈劾並送進監獄。

波索納洛去年12月曾說巴西的疫情「已近尾聲」，且表現「比其他國家都來得好」，但事實上，巴西3個月以來有超過8萬2000人病死。新冠肺炎至今已在巴西造成超過26萬人死亡，死亡人數排名全球第二，僅次於美國。近期巴西每天都有近2000人不幸染疫喪命，確診人數也持續上升，醫療體系接近崩潰，但疫苗接種卻還卡在第一階段。衛生官員透露，該國單日死亡人數可能在數週內突破3000大關。

不過《衛報》指出，波索納洛是想藉由引發公憤，讓各界不再關注其子福拉畢歐的貪汙案件。福拉畢歐去年11月被巴西檢方以貪汙罪起訴，稱他曾透過挪用公款、洗錢等手段獲取不法收入，並用於購置價值600萬巴西幣（約新臺幣2900萬元）的豪宅。

(中時新聞網)