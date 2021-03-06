藻礁公投連署份數屢創新高，日前更突破50萬份安全門檻，名嘴李正皓在政論節目中表示，環團希望能和民進黨溝通，但民進黨側翼卻攻擊他們是「中共同路人」，讓這些人卯起來對抗民進黨。對此，主持人劉寶傑指出，民進黨最好的溝通方式就是說「你是中共同路人、你是國民黨附隨組織」他更忍不住直言，民進黨是不溝通的。

針對藻礁公投議題，李正皓5日在政論節目《關鍵時刻》中表示，民進黨犯了最大的戰略錯誤，就是把環保團體，或是支持藻礁公投案的人，當成國民黨對付，讓這些人不能接受。李正皓更舉出數字，指228連假以來，連署書份數每天以6、7萬份的速度在增加，並直言這件事情真的是大條了，民進黨真的要嚴肅以待。

主持人劉寶傑表示，藻礁公投連署短短一周就豬羊變色，根據一些和民進黨比較友善的人講，問題出在民進黨的側翼，這些側翼在總統府、行政院，做梗圖的人把事情搞砸了。李正皓則指出，綠委洪申翰已經給出答案，因為民進黨一心只想講到贏，這才是惹怒環團的原因，環團期待的是溝通，因為大家過去是戰友，「你可以告訴我真實狀況」。

李正皓以藻礁公投領銜人潘忠政遭攻擊為例，指潘忠政說自己是深綠，但就有側翼網軍做梗圖抹紅他，這些事情不會有好結果，當民進黨側翼把這些人打成中共同路人，那些人就卯起來和民進黨對抗。對此，劉寶傑忍不住直言，因為現在有一個說法，民進黨不跟你溝通，民進黨最好的溝通方式就是，「你是中共同路人、你是國民黨附隨組織，你就掛掉了，他們不溝通的」。

李正皓回應，但問題是這些人就不是，這些人是過去跟民進黨奮戰的，他們知道民進黨在玩什麼把戲。

(中時新聞網)