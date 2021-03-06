袁緒虎會陪著演員一同進行潛水訓練。（粘耿豪攝）

袁緒虎（右）與工作人員下水拍攝。（摘自臉書）

鄭凱（左起）和柯鑑育在開拍前到澎湖實地海訓。（摘自臉書）

導演袁緒虎致力於以海洋為題的拍攝，推出正在熱映中的新片《東經北緯》，大銀幕捕捉海底的壯觀景緻，並找到2位水性極佳的小鮮肉柯鑑育和鄭凱擔綱演出。他受訪時透露，電影在澎湖、小琉球和高雄3處取景，歷時近40天的拍攝，中間不巧碰上2個颱風，最後在逾千萬預算完成這部關於海洋、親情的勵志故事。

袁緒虎是業界頗具盛名的水下攝影師，外型瀟灑，過去曾是古典芭蕾及雲門舞者，誤打誤撞地從臨時演員、打工仔一路晉升到執導演筒，作品橫跨MV、廣告和電影。這回拍攝《東經北緯》，他笑稱自己是從頭到尾的「獨立製片」，從前置、編劇、執導、剪輯、調光調色至發行行銷都親身參與，「不過這也是開玩笑，我知道因為預算受限，這樣沒在體系內是不太好的」。

他表示，電影預算除了有輔導金補助外，自己拿了3分之1的資金出來拍片，不過幫助他圓夢的，還有7位「天使投資人」，「我當時在臉書粉絲專頁上，說明自己拍片的企劃，沒想到真的有朋友來贊助我，全部一共7位，1人贊助我50萬，其中還包括一位是從來沒見過的網友」，他將貴人們列名製片人，更感謝大家的信任，在製作電影過程中，從未干預和過問進度。

至於找到適合的演員出演，也是件不容易的事。袁緒虎坦言要找到外型和水性兼具的演員很難，他透露：「我遇過很多演員表演很棒，也很有觀眾緣，但一下水就哀哀叫。若無法克服對水的恐懼，演員容易拍到一半就崩潰大哭，導致最後無法進行。」而柯鑑育和鄭凱試鏡時，在水中優游自在的神態，正是被選上的關鍵，「其他演員來試鏡就會很小心翼翼，會給人一種在刻意努力的感覺，而柯鑑育和鄭凱不是，他們一下水就玩起來了，當下就覺得這個OK了！」

袁緒虎透露，《東經北緯》的試鏡間拉到泳池畔進行，「先請試鏡演員來自我介紹，試講幾句台詞，聊一聊我就請他們去換泳褲，然後請他們到水裡去，看演員游泳姿勢、肢體撥水的模樣、憋氣能力以及耳壓的承受度如何。我們做久了就知道，看這些細節就知道能否訓練的起來。」而他在演員訓練期，也堅持全程陪在演員旁，給足安全感。該片現正熱映中。

(中時 )