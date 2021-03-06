現場擠爆粉絲及媒體。（柯宗緯攝）

戲劇女王楊謹華今出席高雄房地產代言活動。（柯宗緯攝）

戲劇女王楊謹華今出席高雄房地產代言活動。（柯宗緯攝）

戲劇女王楊謹華今（6）日出席高雄代言建案活動，剛好高雄大豔陽天，她不畏烈日示範調酒，還與粉絲互動玩遊戲。她透露，自己買房「一定要自己要非常喜歡」，像她偏愛地區性、選地段，還有喜歡高樓層的view，最重要的是經濟狀況可以負擔，不要住得有壓力。

楊謹華表示，自己的爺爺就住在高雄，因此從小每年過年就會到高雄，對高雄也有相當的認識，更喜歡高雄總是晴朗的天氣。因此也獲得建商肯定，邀請代言「愛情河左岸」。

她也透露，與林心如合作的台劇《華燈初上》預計下半年上檔，在戲裡面晉升「媽媽桑」，但劇中背景是日式酒店，與台灣酒店不同，屆時上檔請大家拭目以待。

位於高雄愛河畔的預售案「愛情河左岸」，規劃21至46坪2~3房，找來大師李天鐸操刀設計。專案經理張建彪表示，該案共有600戶，目前僅剩20戶，成交均價每坪落在35至36萬元，而2期產品預計在第3季推出，房價可望衝上4字頭。

(中時 )