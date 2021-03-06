「雅夢阿嬤」林詹珍妹、泰雅少年張祖鈞、金鐘得主陳宇、 族語老師洪金輝、「防疫空姐」辛甘參與《哈勇他們家》拍攝。（華映提供）

《哈勇他們家》劇組開心殺青。（華映提供）

國片《哈勇他們家》3日深夜殺青，小薰（黃瀞怡）先前就在《只要我長大》與導演陳潔瑤合作，這回重返新片拍攝，剛好參與到殺青日最後一場戲，小薰感性表示：「這個殺青感覺不像拍其它戲的殺青，比較像跟導演一起完成這個故事的創作。我們都是泰雅族的，上次合作她比較嚴肅、不太開玩笑，會有點怕她，常覺得她臉好像有點臭；這次再合作，感覺更緊密了，變得像姊妹，她都笑笑的！」

小薰透露電影前置期時，尚未決定是否參演，但當時她已和導演一起討論故事，也一同試鏡其他素人演員，「這次拍攝感覺跟導演，跟整個劇組像是一體的，是一起完成了這件事，所以很捨不得。」她感謝導演願意相信她能勝任部落中年婦女媽媽一角，無論腔調、體態和年齡扮相，都花了很大心力說服自己接受挑戰。

「再續前緣」的還有陳宇，他13歲時首次演出《只要我長大》就入圍金馬獎最佳新演員，這次再度和陳潔瑤合作。本月即將年滿18歲，他在拍攝《哈勇》過程遇上期末考、又經歷學測，所幸皆順利完成，他說：「拍《只要我長大》我還只是小孩子，拍的時候沒有去想很多；但這次拍，可能長大了，一剛開始會緊張，希望沒有讓導演失望。」

他在南澳讀書，每次要拍戲都花1小時車程上南山部落，他說很幸運期末考和學測都沒受影響，同時兼顧學業。即將升上大學，他的目標是語言傳播系。去年他以《kakudan時光機》獲「金鐘獎兒童少年節目主持人獎」，他持續在學習與關注原住民語言及文化，讀語言傳播系也是希望能繼續研究並傳承原住民語言和文化。

《哈勇他們家》講述三代同堂的泰雅家庭，哈勇阿公不但是家中精神支柱，也是整個部落傳承原民文化的標竿。在阿公過世後，家族成員的價值觀不斷衝突；一場選戰，如高山冬季的那一場雪，讓家人感情一夕凍結。電影去年底開鏡，在宜蘭南山部落上歷經降雪、無數的低溫寒流、濕雨和微暖日光，跨越農曆年，1個半月的拍攝期猶如四季，終於順利殺青，電影目前開始進入後製，預計2022年上映。

(中時 )