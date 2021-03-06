為提供辛苦努力練習學生舞台，市府今下午在市立體育場舉辦室外行進管樂聯合展演。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為提供辛苦努力練習學生舞台，市府今下午在市立體育場舉辦室外行進管樂聯合展演。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台中獅子會、同際會等團體熱心提供公播音樂CD，讓嘉義市學校推展音樂活動。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

立委溫玉霞爭取到440萬元預算，作為嘉義市國中小購買樂器之用。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「孩子們加油，你們真的很棒，我以你們為榮！」，嘉義市長黃敏惠勉勵每一位參與展演的孩子。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

由宣信國小、博愛國小、南興國中及嘉義縣竹崎高中4校聯合演出，參與師生等共約500人。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

受疫情影響，全國音樂比賽連續2年停辦，讓已努力練習2、3年的孩子失望，為不讓孩子的期待變遺憾，嘉義市政府比照全國賽事規格，今6日下午舉辦110年度室外行進管樂聯合展演，嘉義縣、市4校樂旗隊輪番上陣演出，吸引數百民眾到場為孩子們加油打氣，熱絡又競爭的氣氛不輸正規比賽，相當精彩。

因應教育部取消109學年全國學生音樂比賽團體賽，為提供辛苦努力練習學生舞台，市府今下午在市立體育場舉辦室外行進管樂聯合展演，由宣信國小、博愛國小、南興國中及嘉義縣竹崎高中4校聯合演出，參與師生等共約500人，加上現場觀眾熱情迴響，展現出嘉義市管樂之都的熱情。

嘉義市長黃敏惠表示，因為疫情關係，連續2年全國音樂比賽停賽，孩子們失去了彼此觀摩的機會，但當市府聽到南興國中管樂團熱切希望他們有一場表演機會，心想教育就是給孩子舞台，於是在教育處協調下，特別規畫這場4校聯合展演。

「孩子們加油，你們真的很棒，我以你們為榮！」，黃敏惠說，學生用他們的熱情與汗水，編織屬於他們的音樂足跡，透過展演的形式，將平時訓練的內容展現在家長和市民朋友面前，這不僅是學子們展現成果的時刻，也是嘉市學校辦學的熱情與責任，更是教導孩子們為學的態度和精神，尤其這次特別請到台灣行進樂隊聯盟執行長黃健能、建中樂旗隊范家銘及景美樂旗隊楊沁漪老師到場講評，讓孩子有更多進步的空間。

黃敏惠也特別感謝立委溫玉霞爭取到440萬元預算，作為嘉義市國中小購買樂器之用，並感謝台中獅子會、同際會等團體熱心提供公播音樂CD，讓學校推展音樂活動。

溫玉霞說，感謝勇媽市長將嘉市帶領為幸福城市第一名，也用心地把管樂帶到全國第一，成為管樂之都，雖然她已成功爭取到經費，但是還不夠，承諾會繼續努力爭取，因為嘉義市的孩子是最優秀的。

教育處表示，室外行進管樂表演融合聽覺與視覺等表演元素，學生們除了音樂演奏能力的養成外，還有行進變換隊形的訓練，訓練過程中得克服烈日驕陽或寒風刺骨等天候因素，在在都考驗著學生的體力、耐力與毅力，很慶幸辨了這場活動，讓學生努力的成果可以被大家看到。

宣信國小、博愛國小及南興國中室外管樂團，為歷年全國學生音樂比賽的特優團隊，每年在全國賽的演出都是大家關注的焦點，這次特別規畫嘉義市室外行進管樂聯合展演，並邀請同為特優常勝軍的竹崎高中管樂團來共襄盛舉，一同展現孩子們辛勤耕耘的成果。

(中時 )