全球最大「彰濱崙尾東一號暨二號海上型太陽能電廠」啟用。（吳敏菁攝）

「彰濱崙尾東一號暨二號海上型太陽能電廠」完工啟用典禮成功。左起辰亞能源董事長目賀田好弘、彰化縣副縣長洪榮章副縣長、行政院副院長沈榮津、日臺交流協會臺北事務所首席副代表星野光明、經濟部次長曾文生。（吳敏菁攝）

全球最大「彰濱崙尾東一號暨二號海上型太陽能電廠」啟用。（吳敏菁攝）

全球最大海上型太陽能電廠「彰濱崙尾東一號暨二號海上型太陽能電廠」6日舉辦完工啟用，辰亞能源表示，總容量181MW，首年預計可供應2.5億度，今年經濟部也持續將在崙尾東區崙海段50、51地號，共170公頃土地，提供兩家光電廠設置，據悉標案相當競爭。

經濟部工業局在彰濱崙尾東區設置綠能專區，辰亞能源公司投資的「彰濱崙尾東一號暨二號電廠」去年11月23日提前與台電併聯，6日舉行完工啟用，潮間帶光電板設置面積廣達176公頃，曾掀起環保爭議，生態人士質疑水面型光電板退潮時如「舖地磚」壓迫泥灘，濕地得不到日照，扼殺多樣生物的生機，辰亞能源則表示，太陽能光板下有浮筒支持，並非完全貼合泥地。

6日啟用典禮，辰亞能源董事長目賀田好弘表示，將繼續在彰濱工業區建置太陽能光電展示館，提升大眾對再生能源的知識，並作為教育互動平台。

辰亞指出，首年預估可供電2.5億電，相當7.2萬戶家庭的一年用電量；且完全台日合作，完全使用台灣國產品牌的太陽能模組，數量超過57萬片，以友善土地與最低生態影響為首要設計原則。

彰化縣副縣長洪榮章表示，彰化地理優越，日照充足，統計至今年2月，彰化太陽能源裝置容量已超過9億度，全台第二，風機是全台第一，未來經濟部還要再核准170公頃土地，給兩家光電廠設置，光電將衝上全台最多。

洪榮章說，彰化縣政府全力支持中央政策，但地方建設，包括鐵路高架、台中捷運綠線延伸到彰化、二林精密機械園區，也請中央協助。沈榮津回應，只要沒有爭議，中央一定挺到底。

行政院副院長沈榮津表示，政府推動能源轉型，目標2025年綠電要佔總發電20％、太陽光電裝置容量要達到21GW，當前國際上都在談2050年，溫室氣體零排放，台灣不能例外

，要加速前進和國際接軌。從2015年以來，光電成長已經5倍，綠色供應鏈是台灣參與經貿事務的重要工作，關係整到國家產業的競爭力。

(中時 )