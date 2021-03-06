太過份！一名母親分享，今(6日)下午3點左右，她帶著2個小孩搭Uber回家，幸運的等了3分鐘車就來了，不過當她正要開門時，才剛碰到把手，駕駛竟加速開走害她差點摔倒，不久後她收到訂單取消通知，她猜測應是司機看到她帶著小孩加上嬰兒車，怕弄髒車子所以拒載讓她氣炸，而貼文曝光後也引起討論。

原PO在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，稍早她帶著2個小孩準備要搭Uber回家，過沒多久顯示訂單成功，約莫3分鐘後車子緩緩抵達，由於雨勢稍大她也大動作朝車子方向揮手，她原打算先讓孩子和嬰兒車先上車，所以她帶著孩子走出人行道等待，對方也將車子停妥。

不過，正當她準備開車門時，手才剛碰到把手駕駛卻加速離駛，讓她重心不穩差點摔倒在柏油路上，「一開始我以為他是開過頭，因為車子在前面路口停頓了一下，正要帶著孩子衝過去時，他卻取消訂單了」。司機的行為讓原PO氣炸，直說對方太過份，她猜測對方應是看她帶著小孩以及一台嬰兒車，怕會弄濕愛車，「那下雨天嫌麻煩就不要出來載客啊！不就還好我反應夠快沒有跌倒，一顆老鼠屎壞一鍋粥的完美詮釋就是你了」。

貼文發出後，大批網友認為司機行為太誇張，「太危險了吧」、「不管什麼問題而拒載，重點是連說都沒說」，不過也有網友指出，可能是因為車上沒有安全座椅的關係，更提醒原PO下此可以點選寶寶優步，「司機沒說原因自行腦補，載幼兒本來就要叫寶寶優步，這樣車上才有安全座椅，以免小孩發生危險」、「有人說可能是沒有嬰兒座椅，但總可以搖下車窗告知沒有座椅無法載，要麻煩客人重新叫車且備註，不是車往前開取消訂單，默不吭聲走人啊」。

(中時新聞網)