夫妻間「房事」不和諧，可能造成一方出軌，甚至婚姻破裂！一名新婚一年人妻，因為與丈夫的行房次數愈來愈少，某日飯局一名公司男同事提出「做壞事」請求，她竟然答應了。隔天男同事再問她，未來可否成為「炮友」？沒想到人妻當下沒反對，只是陷入猶豫中。人妻後來在臉書發文說：「結婚快一年，跟老公做的次數真的越來越少，可是我的身體真的很需要，所以才很心動！」

據「東森電視」報導，這名欲求不滿人妻，一次飯局結束後，讓即將在一個月後結婚的男同事送回家，對方幾杯黃湯下肚後在車內問她：「要不要現在跟我去打砲？」人妻竟然沒變臉，因為老公在家等她，猶豫一下後才拒絕，下車時還與男同事吻別。

男同事見人妻沒堅決拒絕，隔天上班又與人妻到打砲話題，人妻卻說：「下次可以」，男同事接著問「未來要不要成為砲友關係？」。

男同事這席話讓人妻心裡掙扎，後來在臉書發文說：「我結婚快一年，跟老公做的次數真的越來越少，所以才很心動吧！我知道這樣做真的不對，可是身體又很需要，不知該怎麼辦」。

網友看後紛紛留言勸說「想想後果，同事是砲友真的不行」、「結了婚請自重，別超過那條線」。還有人表示「突然想到福X愛」、「玩火雖然很刺激，但是被火燒到會很痛」、「如果妳接受妳老公也有砲友，那就去吧！」。

也有網友歪樓說「妳可以外面兼職，什麼尺寸、樂趣、持久力都有而且還有錢賺」、「跟老公說一句，你想戴綠帽嗎？他會馬上卯起來撞出一個大洞」、「日本片看太多了！好像裡面男優跟女優的劇情」、「那個同事肯定比她自己的老公帥」。

(中時新聞網)