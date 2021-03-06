藻礁公投案連署書份數不斷創下新高，令民進黨政府十分緊張，並派出年輕世代「三劍客」出面與環團溝通。回顧過去，民進黨先是在2018年下修公投標準，而2018年大選失利後，又修法讓讓公投與大選脫鉤，東華大學教授施正鋒分析背後原因，並批評此舉違背良心、自我閹割，他更痛批民進黨只是把公投當成一個工具。

《中視新聞》報導，今年預計將有反萊豬、護藻礁等4項公投成案，但從官員恐嚇到側翼抹黑，執政黨將公投視為洪水猛獸。不過，當初下修門檻的，就是民進黨政府。民進黨執政後，在2017年將公投案投票人數須達到二分之一的通過門檻，下修為四分之一；同意票數也從超過二分之一有效票數，改為超過不同意即可；投票年齡從20歲下修到18歲，還新增可不在籍投票，但2018年一口氣通過7項公投，重創執政黨，民進黨遂在2019年收緊公投，並修法讓公投不能綁大選。

對此，施正鋒受訪時表示，過去是因為國民黨長期執政，民進黨認為很多東西可以透過公投來走，因為體制內他們算是比較沒有實力的，但上次9合1選舉民進黨挫敗後，就開始反悔，並擔心公投案可能會影響到小英在2020總統大選時能否連任，施正鋒忍不住直言，「那是違背良心你知道嗎，就是自我閹割嘛」。

同時，施正鋒更指出，對民進黨來講，他們是把公投當成一個工具而已，所以他要冷化，要刻意把他脫鉤，都是違反國際潮流。

公投案無強制執行力 "兩年條款"成政府避風港?│中視新聞 20210305

(中時新聞網)