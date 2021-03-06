明朝萬曆皇帝朱翊鈞死後被安葬在明十三陵的定陵，其陵墓在文化大革命期間遭嚴重破壞，不僅屍骨被紅衛兵燒毀，棺材也被隨意丟棄。據傳，當時附近農民找到朱翊鈞和妃子的棺木後，發現棺材是由上等的金絲楠木製成，便將其撿回家製成家具，不料4名子女後來竟離奇慘死櫃中，死狀異常悽慘，令人毛骨悚然。

萬曆帝的定陵1958年被發掘，其玄宮由前室、中室、後室、左配室、右配室組成，前室前面有隧道，總面積1195平方公尺，出土文物3000多件；由於技術水平落後，出土的大批文物無法保存，發掘出土的絲織品變硬腐化，後來文化大革命爆發，萬曆帝、后的3具屍骨也慘遭揪出、焚毀。

據傳，萬曆和2位皇后的楠木棺槨被扔進寶城外面的山溝後，當天下午就被附近的農民一搶而光，大家見到表面雖剝蝕、整體卻完好的棺木，如獲至寶；有一對年邁的夫婦，特地用珍貴的楠木請人打做棺材，以備後事，孰料第一具棺木製成後，老太太蹬腿歸天；第二具剛剛完工，老頭子也一命嗚呼，前後不到半個月。

明定陵開棺後的一瞬間。（圖／翻攝自維基百科）

棺木被扔下寶城時，一名李姓村民正和老婆在附近工作，他意識到這是難得的好木料，便和妻子一起將寬大厚實的金絲楠木板帶回家，隨後找人將棺木做成了家具；當時曾有村民警告「皇帝的東西不是隨便可以用的，要是沒那福分，消受不起，還會搭上性命」，但李男沒放在心上，誰知不久後悲劇真的發生了。

某天中午，李男和老婆收工回家時，突然發現4個孩子不見了，夫妻倆回到屋裡時，赫見用棺木製作的家具旁放著4雙小鞋；2人迅速打開櫃蓋，只見4個孩子相互擠壓，手指根部滲出血漬，櫃壁布滿抓痕，早已氣絕身亡，死因為缺氧；更詭異的是，夫妻倆後來又生了4個孩子，長男高中畢業後也趴在櫃子上神秘死亡。

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(中時新聞網)