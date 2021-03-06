39歲許維恩去年成立「維恩原創」升格娛樂公司CEO，加上原本的美睫、美甲美容館，事業如日中天。日前被周刊直擊多次赴旗下藝人王家梁林口住處，差6歲姊弟戀因而曝光，兩人不避諱大方認愛，6日許維恩帶著王家梁及旗下藝人康茵茵、高妍妍與媒體餐敘，也是兩人認愛後首度合體露面。許維恩讚王家梁文靜、溫柔貼心、成熟也善傾聽，懂很多戲劇，沒否認以結婚為前提交往，王家梁說「希望往好的方向走」。

兩人過去曾合作電視電影《女拳至上》，不過許維恩當時光練拳就累翻，幾乎沒有太多交集。去年10月王家梁因白內障開刀，許維恩心疼之際也格外關心，因而萌生愛苗。與老闆交往「辦公室戀情」是否會尷尬？王家梁說「不會，但在公司會特別保持距離」，也坦言自己「比較喜歡姊姊型」。許維恩似乎有感，悠悠吐一句「也被眾多記者霸凌過」，兩人經歷似乎頗相似。

王家梁認為，兩人許多觀念、想法接近，也都喜歡宅在家，「彼此在一起不會有壓力，可以安靜處在同個空間，不必特別找話講，在一起會有家的感覺」。媒體好奇是否有求婚？許維恩聽聞大驚「怎麼可能，才4、5個月」。對於這段感情，王家梁認為不會相見恨晚，「緣份嘛，太急的話，就算對人的也錯失」，但仍希望彼此往好方向發展。

「維恩原創」6日舉辦媒體春酒，王家梁（左起）、許維恩、高妍妍、康茵茵出席。（許政榆攝）

至於在一起契機，許維恩透露，當時她生理期不舒服，王家梁從林口「送一杯熱可可」到她內湖家，讓她很感動。

(中時 )