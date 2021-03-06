109學年HBL高中籃球聯賽4強總決賽場場精彩，今天男、女子組的4場賽事戰況激烈，最後一場泰山高中、光復高中，末節開打前落後10分的泰山高中，在第4節上演「絕地大反攻」，最後靠著蔡宸綱壓哨三分球，53比50氣走光復高中，再闖HBL冠軍冠軍賽。

三節打完光復45比35領先10分，第4節泰山高中祭出強悍防守，讓光復高中在該節初由陳將双拿下2分、取得12分領先後，陷入一段時間得分乾旱期，泰山這段時間也連搶11分，追到只剩1分落後，光復雖努力維持些微領先，但在正規賽最後24.8秒泰山蔡宸綱放進2分，助「黑衫軍」超前，倒數18.3秒光復陳將双兩罰中一，雙方50比50平手。

擁有最後一波進攻權的泰山高中，從後場發球後耐心傳導找尋機會，最後一擊交給蔡宸綱，他也把握住當英雄的機會，投進致勝分，由於時間接近，裁判觀看重播確認進球有效，泰山開心晉級。

蔡宸綱賽後表示，儘管前面有些出手沒進，但最後一擊交到自己手中，還是要有信心投籃，他印象這是自己生涯第一次絕殺對手，投進當下很開心，防守這球的陳將双甘拜下風，表示這球是他自己跟上去防守，可惜沒能守住。

(中時 )