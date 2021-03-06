裕隆前鋒林宜輝成為SBL史上第5位得分破4000大關的球員。(中華籃協提供)

就在裕隆前鋒林宜輝成為史上第5位「4000分先生」的夜晚，台啤也迎來本季第1敗！超級籃球聯賽（SBL）下半季6日在板橋體育館開打，裕隆靠著4人得分上雙，最後以76比68斬斷台啤開季20連勝紀錄，也讓台啤本季終於嘗到輸球滋味。

「我想今晚我們終於擊敗台啤的主因，還是打得比較合理，沒有單打獨鬥、內外結合，更成功改善我們末節命中率低迷情況，」裕隆總教練邱大宗表示，「這是我在過年期間努力修正的重點，今晚也把效果呈現出來了。」他也恭喜林宜輝達到生涯里程碑。

賽前還差12分就可拿到生涯第4000分的林宜輝，前3節打完，竟然只拿4分，直到末節他才火力全開，除了幫助裕隆始終保持領先優勢，更在最後49.2秒強行切入放進生涯第4000分，賽後也在家人、妻兒圍繞下接受表揚。

「一開始我的狀態不太好，多虧球隊仍然信任我，末節仍把我擺在場上，當時我就心想不能再這樣下去，」昨拿13分、6助攻的林宜輝說，「真心感謝裕隆繼續給我打球的舞台，接下來希望幫忙奪冠，球迷也能進場替我們加油。」

裕隆領隊孟慶杭更在賽後表示，這是「三喜臨門」，「除了今天我們總算擊敗台啤、宜輝拿到生涯第4000分，呂政儒也拿到上半季最後一周最佳球員獎項，我當然相當開心。」

裕隆昨晚贏球另一功臣是射手胡凱翔，他不僅單場投進5顆三分球，更拿本季新高17分，「過年期間我有刻意調整手感，且維持體能，如今看出成效了。」一旁的呂政儒不禁狂虧，「這個月裕隆的籃網都被他投壞好幾個！」

(中時 )