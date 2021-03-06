55歲郎祖筠擔任職人演說表達選秀節目《誰語爭鋒》導師，6日進棚錄影前受訪，談及最近台日桌球界金童玉女福原愛、江宏傑婚變風波，與美籍老公巴比（高喆生）結婚超過20年的她，也分享如何經營異國婚，她認為剛開始一定會有文化差異，尊重跟信任最重要，只要夠愛都能克服，但如果是對方已經變了心，「8匹馬都拉不回來了」。

郎祖筠和老公遠距離交往8年才步入禮堂，至今已在一起將近30年，從一開始的轟轟烈烈，到後來生活歸於平靜，考驗2人的感情，經歷了多次的吵架與磨合，透露老公以前因為美式想法，一直無法接受她工作，「簽約講好2點收工，為什麼4點還沒回家」，後來才慢慢了解台灣的演藝圈習性跟好萊塢工業化的環境不同。

她也笑說目前最大的「婚姻危機」是因為新冠肺炎疫情，讓原本因為事業當空中飛人的老公在家時間變多，笑稱讓她不是很習慣。郎祖筠也憶起跟老公吵最兇的一次，竟是因為她10多年前在浴室滑倒，撞到磁磚下巴縫10針，又摔出腦震盪，讓她無法控制自己情緒，她透露當時不僅會開車開到一半突然「手剎車一拉，想說你把我撞死好了」，也一直想離家出走，還會講話講到一半暈厥，大概2、3個禮拜靜養跟持續才痊癒，也還好老公很了解她。

擔任藝人代表的王彩樺也與老公黃品文結婚19年，她說夫妻間吵吵鬧鬧在所難免，但要懂得溝通與包容，婚姻才能夠長久。而日前17歲大女兒庭庭絕美長相曝光，讓不少網友大喊她「岳母」，王彩樺笑說最近確實也有廣告商找上門，笑說「讓她賺一些學費也不錯」，目前還是會讓她以課業為重，會尊重愛女的選擇，不過目前是沒有任何出道的計畫。

(中時 )