沼澤、河邊常有巨鱷出沒的印尼，3日又發生一起巨鱷吞食8歲男童意外，村民抓到這隻身長7.9米巨鱷後，剖開牠的腹部，取出男童的屍體，結果發現男童屍體完整，身上沒有任何傷痕，沒被巨鱷咀嚼就被「活吞」下肚，取出時已斷氣多時，救不回他的小生命。

據《太陽報》報導，印尼這名8歲男童沙普查（Dimas Mulkan Saputra），3日上午跟父親一起到東加里曼丹省的河邊釣魚，由於體型比父親小，竟然被一隻長達26英尺（約7.9公尺）的巨鱷當獵物，瞬間被拖下水。

男童的父親見狀，迅速跳下河裡爆打鱷魚，希望牠能鬆口將兒子放走，可是這隻鱷魚身長將近8米，口大如盆，一下子就把沙普查吞下肚，連搶救的機會都沒有，只能眼睜睜看著兒子被「活吞」。

沙普查的父親驚嚇之餘，趕緊跑到就近的村裡求救，當地的搜救人員4日在距意外地點100公尺處，找到這隻吃人鱷魚，將牠拖回岸上制伏，隨即對祂剖腹，希望能救回男童一命。

可是剖開巨鱷的肚子後，男童已斷氣身亡，由於屍體完整，沒有被咬的痕跡，證實男童被這隻鱷魚活吞下肚。沙普查的屍體取出後，遺體已交由家屬安葬。

(中時新聞網)