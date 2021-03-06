圖為民進黨中央黨部。（中時資料照）

藻礁公投越演越烈，議題聲量持續上升，由於反彈聲浪不斷，公投連署累計人數突破50萬大關，幾乎篤定成案。但其實環保人士早在2012年就開始搶救藻礁，但此議題並未立即引發各界關注。資深媒體人黃暐瀚5日在政論節目中透露，藻礁議題能在過去8天，居然超越過去的8年討論聲浪，並不是任何人造成，而是民進黨「講瞎話造成」。

黃暐瀚5日在政論節目《國民大會》中談到，其實這些環保團體沒有反對天然氣發電，但民進黨已經過了8年，怎麼都沒有找到替代方案，還跟大家講說前總統馬英九時期桃園海岸開發範圍時期是230公頃，現在縮減為23公頃，然後做一些網路上的梗圖跟說明。

黃暐瀚進一步指出，甚至有側翼攻擊環保團體，才造成藻礁議題在過去8天，居然超越過去的8年討論聲浪，且他認為其實這些都不是任何人造成的，而是民進黨「講瞎話造成」。

目前公投連署書已突破50萬份，藻礁公投工作小組指出，珍愛藻礁公投已經進入連署階段，數量也達到安全份數，成案已經是必然的結果，將如期在19日前送到中選會。公投領銜人潘忠政指出，希望在爭議未解決的期間先讓中油停工，別等到8月公投過關才知錯，屆時藻礁生態恐已破壞殆盡，難以挽回，原先同意的類聽證會，也要守承諾舉行。

(中時新聞網)