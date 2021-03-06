受到鋒面影響，今北台灣各地出現大風大雨，讓不少民眾驚呼好像颱風來襲。氣象局指出，今晚鋒面通過加上東北季風增強，到時中部以北、東半部降雨明顯，可能出現瞬間大雨、雷擊及強陣風等現象；溫度方面，今夜晚至明清晨低溫在中部以北及東北部地區約16至18度。
氣象局指出，今白天受到鋒面逐漸接近影響，加上鋒前有對流雲系發展，北部地區出現一陣一陣的雨勢，並伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風；北部地區由於下雨的關係，白天溫度只有16、17度，其他地區低溫約18到20度。而今晚至明日，由於鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率提高，其中以中部以北及東北部地區雨勢較為明顯，期間可能有瞬間大雨、雷擊以及強陣風現象，沿海地區機率越高。
至於氣溫方面，今夜晚至明清晨中部以北及東北部地區低溫約16至18度，其他地區約20至22度，到了白天，高溫在北部地區僅18、19度，其他地區溫度略微下降，中部及東半部地區約22至26度，南部地區27至29度。氣象局也提醒，在鋒面還沒通過以前，今晚間西半部地區易有局部霧或低雲，會影響能見度；而鋒面通過的期間，下雨也會造成視線不良的情況，在行車用路時需特別注意以上情況。
另外，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，今午夜前陣雨還是集中在北台灣，中南部要等到凌晨鋒面掃過之後才會有感，慢慢轉陣雨，此外，依照目前情況看來，周末(7日)整天全台各地都有一陣陣的雨勢，同時涼空氣也會抵達，中部以北也會轉涼。
(中時新聞網)
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