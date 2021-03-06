（廖繼春的〈公園一隅〉以粉紅的天空和水面，襯托幾塊黑色的礁石及橋樑，前方一棵紅色樹幹像是一把燃燒的火焰，暗示時節的特色。圖／國立臺灣美術館）

已故順天堂藥廠創辦人許鴻源博收藏671件台灣藝術家作品，由家族全數捐贈文化部，並由國立臺灣美術館主辦，以「順天美術館藏品歸鄉展」自20日起展出，涵蓋陳澄波、廖繼春等活躍於日治時期前輩藝術家，以及謝里法、廖修平等1970、80年代赴美留學的藝術創作者，橫跨一世紀。

在台灣還沒有公立近代美術館時，許鴻源以一己之力支持藝術家的創作，在他去世後，家族遵其遺願如數捐出，希望藉由這些作品建構臺灣藝術的主體性，見證百年臺灣藝術史軌跡。

依許鴻源自述偏好油畫，具象作品占多數，題材則是藝術家特有風格表現的創作，例如風景畫作以台灣各地景色、村莊、農家、巷弄、海濱、漁港、廟宇等居多，一部分才是藝術家旅遊國外的風景畫作，許鴻源藉由畫作收藏深化對故鄉台灣的情感與記憶。

此次展出以畫作搭配文獻與史料，述說許鴻源自日治時代開始的文化認同和社會介入行動，進而投入台灣歷史與文化的創造。

亮點作品有廖繼春的〈公園一隅〉，以自由靈動筆觸、活潑明豔色彩，粉紅的天空和水面，襯托幾塊黑色的礁石及橋樑，前方一棵紅色樹幹像是一把燃燒的火焰，暗示時節的特色。

許鴻源曾說，他從小就喜歡看圖畫，但沒有錢學畫。長大後，開始買畫時，第一張買的就是廖繼春的畫。他對收藏畫作產生與趣，有一部分也要歸功於廖繼春的薰陶，兩人是鄰居、又同屬臺北的和平基督長老教會，交情深厚。

另一亮點作品是洪瑞麟的〈礦工頌〉，洪瑞麟一生繪畫多以表現社會階層勞苦礦工為核心，此畫以大量深色筆觸及自坑道口內發出微弱黃光做對比，分隔式畫法忠實呈現礦坑中礦工們作息的辛苦景象，暗地裡的榮光也代表對勞動者的尊嚴與驕傲。

礦工畫家洪瑞麟與許鴻源在教會結識，在洪瑞麟移居美國後，許鴻源也常去拜訪。在許鴻源收藏中以洪瑞麟的作品最多，共26件。

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