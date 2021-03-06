羅志祥（小豬）去年4月被前女友周揚青，發出「毀滅式分手信」重挫形象，歷經10個月停工沉澱，上月在YouTube新頻道推出首集影片，形同正式復出，6日釋出第2支影片，小豬與團隊因為有感於疫情爆發後，全球醫護人員辛苦堅守崗位提供患者專業照護，因此小豬套上粉紅小豬頭套、布偶裝，走在西門町街頭，與民眾們一起替醫護人員加油打氣。

小豬當天一早穿上布偶裝，身上掛有寫著「為全球醫護人員加油」的紅色布條，更拿著「Give Me Five」的字卡，他在大街上，熱情沿路和經過的路人、小朋友揮手打招呼、擊掌及合影，他認真進行活動，賣力與大眾互動，完全沒有路人發現他的身份。

他當天只有短短上車吃飯的休息時間，幾乎沒有把悶熱的頭套拿下，直到晚間11點多，見到西門町人潮逐漸減少後，他走到西門町人少的電影公園附近，才拿下頭套，只見他在頭套裡戴著口罩、一頭亂髮及擦著汗水，歷經一整天的行走曝晒，看似十分疲憊。

小豬上周推出首支影片，已突破40萬點閱率，昨一上片後，吸引上萬粉絲觀看，歌迷紛紛留言「很感動，哭了」、「一起加油努力」。小豬近來常在IG發文，與粉絲互動，現在固定每周六更新影片，接下來將釋出許多不同的主題影片，包括減重、運動及學習煮菜等日常生活。

羅志祥日前套上小豬人偶裝，直到午夜才結束快閃。（Show TV提供）

(中時 )