段慧琳（Windy）主持外景節目《Go Go Taiwan》本週播出她走訪苗栗舊礦場「巴巴坑道」，體驗模擬坑道，還進入特製煤灰粉塵室，真實呈現早期礦工在採礦後，從頭到腳都被煤灰附蓋，全身黑壓壓的辛勞模樣，礦場主人陳桂文還說：「以往從來沒有女主持人願意體驗粉塵室，段慧琳是史上第一人」，段慧琳則妙回這也是她主持以來的「最大尺度」，敬業精神讓現場工作人員都豎起大拇指。

段慧琳說其實原本導演並沒有安排她要進入粉塵室，但礦場主人陳桂文在導覽時說：「這個沒有女主持人體驗過，大家怕髒都不敢」，立刻激起她的鬥志，脫口大喊：「我敢！」節目才有了這段加碼內容，礦場主人也同時提到，早期礦工都是全裸進入坑道工作，即便女礦工也只穿內褲，段慧琳則大笑回應：「全裸的話沒有辦法，要先請導演加錢才可以喔！」，幽默回應笑歪眾人。

段慧琳說：「粉塵室裡煤灰瀰漫，空氣和能見度都很差，要在黑暗中鑽地開鑿」，令她印象深刻，段慧琳根本看不見，都在盲目亂鑽，很佩服當時礦工們的工作，而且整個過程呼吸都很困難，她還可以戴上專業口罩保護自己，以前的工人根本沒有這些防護措施，呼吸道職業傷害超大，從粉塵室出來後的段慧琳全身沾滿黑媒，從鼻孔、耳屎都是黑的，回家後還洗了3次頭，才把髮縫裡的煤灰洗乾淨。節目內容7日上午11點在民視播出。

(中時 )