楊冪日前以一襲低胸仙女裙現身大陸微博之夜活動，與昔日好姊妹唐嫣同台零互動的尷尬場面成焦點。然而楊冪日前更被發現其實在當天活動上，一度眼神落寞又感傷地看著昔日好友，這也讓大陸網友更加好奇，昔日被封為「中國好閨蜜」的楊冪與唐嫣，為何如今形同陌路？

曾經感情好到被封為「中國好閨蜜」的楊冪與唐嫣，日前在微博之夜活動上刻意避著對方的尷尬互動成焦點。只是幾日後，陸網就瘋傳一段唐嫣當日自楊冪前面走過，楊冪眼神感傷看著昔日好友的影片，也讓網友看了難過「昔日好朋友怎麼變這個樣子」、「說不出的難受，看得出其實兩人都很喜歡對方的」。

楊冪被拍到在台上看著走過去的唐嫣，眼神感傷又落寞。(取自微博)

楊冪、唐嫣因為拍攝《仙劍奇俠傳三》結為好友，兩人連續多年不間斷準時在對方生日時獻上祝福，楊冪2014年與前夫劉愷威大婚，唐嫣更是她的唯一伴娘。然而這份難能可貴的友誼，卻不知曾幾何時變了調，唐嫣2018年嫁羅晉，楊冪不僅沒出現在伴娘名單上，甚至連婚禮都沒出席。

楊冪、唐嫣這對昔日好閨蜜，在微博之夜活動上成為最熟悉的陌生人。(取自微博)

其實2年前就有港媒揭密楊冪、唐嫣反目原因，指兩人疑似因黃百鳴公司籌拍中韓合資喜劇《賞金獵人》，兩人都想要和韓星李敏鎬合作，但最終就由唐嫣勝出，之後導演陸川拍《九層妖塔》，又從兩人之中選擇了唐嫣，姊妹倆開始生嫌隙。

之後又陸續傳出唐嫣、楊冪工作團隊互爭微博熱搜第一、唐嫣工作室又不小心在微博轉發了一篇批楊冪演技的文章，雖然事後工作室解釋是帳號被盜，但就沒人相信，自此雙姝不合瘋傳。

(中時新聞網)