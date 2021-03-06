國片《複身犯》上映1週全台票房破千萬，導演蕭力修和男女主角楊祐寧、張榕容勤跑戲院答謝影迷支持，主題曲演唱人高爾宣昨（5日）也特別現身，獻出映後初體驗，他還暖心提醒前二排觀眾「回去記得按摩脖子」，有影迷敲碗拍續集，並提議「找楊祐寧唱主題曲」，沒想到大家都大喊「好」，讓楊祐寧直呼：「還真的好耶，你們好有種喔！」

該片懸疑、燒腦的劇情吸引不少觀眾二刷、三刷，昨日映後時更有觀眾表示「已經五刷了」，楊祐寧片中大展超分裂演技，精準掌握陳以文、王淨、林哲熹的人格特色，尤其是揣摩陳以文的聲音時，真的太像，讓現場觀眾忍不住喊安可，想看他現場示範。楊祐寧馬上化身陳以文所飾演的廖志輝，逗趣地說「你們只有買1張票，就想要看我模仿廖志輝」，完美重現，讓全場觀眾驚呼聲連連。

本週末劇組要到中南部和觀眾見面，男主角楊祐寧與片中神秘人物周群達Duncan明（7日）將在台中合體現身，2人曾在《十七歲的天空》扮演同志愛侶，這次再續17年前的緣分，在《複身犯》中變成生命共同體，奇妙的角色安排，讓觀眾大吃一驚。電影全台熱映中。

(中時 )