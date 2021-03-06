南投國道「橋聳雲天」景點傳意外 男子從70公尺高處墜落砸地身亡 21:112021/03/06 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣▲1名56歲的徐姓男子，6日下午2點30分許在國六著名景點「橋聳雲天」落下身亡。（民眾提供／黃立杰南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣國道六號往國姓交流道方向、約17公里處，6日驚傳墜橋意外，國道警察獲報抵達現場，發現一部轎車停在交流道前，警方往橋尋找，才發現一名墜橋的男子，緊急通報119協助，但該男已明顯死亡。 據了解，墜橋是一名56歲的徐姓男子，發現時已沒有呼吸故為送醫，落下處為國道六號著名景點「橋聳雲天」下的綠雕公園，該處距離地面有70公尺高，國道警方請轄區派出所前往，南投檢方7日將相驗死因，進一步查出墜橋原因。 花蓮嶺頂史前遺址遭破壞 3000年前文物碎落四散 台東飛行傘上演愛的迫降 浪漫求婚 (中時 ) #墜橋 #南投 #國道 #橋聳雲天 #景點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男找少女滾床遇阿嬤查房 急躲床底忘收手機結局慘了 10:392021/03/06 社會 到台北101校外教學 日夜都好玩 04:102021/03/05 時尚消費 南投運動夜市 每周三快樂揮汗 04:102021/03/06 地方新聞 水井噴出火燃燒50年 專家勘察結果出乎意料 15:482021/03/06 搜奇 劉順達》南韓的包青天與台灣的忠犬 19:392021/03/06 海納百川 竹苗中全天減壓供水 中市放寬工商業使用地下水限制 15:332021/03/05 生活 涉誣告徐乃麟詐欺背信 男子一審判刑5月 15:562021/03/06 社會 月入70萬不繳稅、勞健保費 桃園老闆積欠195萬遭管收 20:472021/03/05 社會 叢林光影 南投打造夢境鯉魚潭 04:102021/03/05 地方新聞 南投國姓南港村基寮坪土石成災 縣府編預算改善 16:312021/03/06 寶島 南投縣「運動i台灣計畫」啟動 運動夜市快樂揮汗 13:072021/03/05 健康 社會熱門新聞 陸媳婦一天洗5次澡 婆婆破門見震驚一幕怒罵兒：畜生 - 社會 正妹麵線老闆娘是單身 自曝4擇偶條件：上進心很重要 - 社會 嘉義麵線攤老闆娘彎腰舀麵 麵線饕客暴動了：好大 - 社會 南投國道「橋聳雲天」景點傳意外 男子從70公尺高處墜落砸地身亡 - 社會 父子鬩牆 阿公認孫不孝收回贈與土地 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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