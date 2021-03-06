南投縣國道六號往國姓交流道方向、約17公里處，6日驚傳墜橋意外，國道警察獲報抵達現場，發現一部轎車停在交流道前，警方往橋尋找，才發現一名墜橋的男子，緊急通報119協助，但該男已明顯死亡。

據了解，墜橋是一名56歲的徐姓男子，發現時已沒有呼吸故為送醫，落下處為國道六號著名景點「橋聳雲天」下的綠雕公園，該處距離地面有70公尺高，國道警方請轄區派出所前往，南投檢方7日將相驗死因，進一步查出墜橋原因。

(中時 )