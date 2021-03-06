總統蔡英文6日前往彰化縣線西鄉，參訪「台灣優格餅乾學院」，親自了解餅乾學院，及觀光工廠的獨特魅力，也肯定業者結合地方農業及文化，發展在地品牌的用心。蔡總統抵達後，由台灣優格餅乾學院總經理吳睿麒親自導覽，先後參觀餅乾知識館、魔法福利社，及餅乾生產線。

蔡總統在經濟部政務次長曾文生，及彰化縣長王惠美等人的陪同下，參訪位於彰化縣線西鄉觀光工廠－台灣優格餅乾學院。蔡總統參訪台灣優格餅乾學院時，還意外發現一款不外賣的「戰備口糧」，相當好奇；同時，蔡總統也應邀親自在「餅乾模型」上，簽名留念。

吳睿麒說，公司安排參觀流程，使蔡總統了解產業的現況，也體驗了相關課程，希望讓更多人了解這個產業。例如，在食品安全控管及品質精進等，這也是餅乾學院一直以來堅持的目標。

位於彰化縣線西鄉的台灣優格餅乾學院及觀光工廠園區，設計充滿童趣及魔法風格，長期以來致力發展在地品牌及促進地方產業發展，每年都吸引許多遊客前往參觀，並認識地方農產。

台灣優格餅乾學院，是由業者研發創新，並建立以餅乾知識為主的教學型觀光工廠，包括餅乾知識館，及魔法福利社等。

彰化縣共有15家觀光工廠，經濟部中部辦公室去年從全國153家觀光工廠中，評鑑選出四家國際亮點觀光工廠，及7家優良觀光工廠。其中，縣內的台灣優格餅乾學院，及緞帶王觀光工廠2家，均獲選為優良觀光工廠。

彰化縣長王惠美感謝縣內觀光工廠與產業的用心推動，為彰化縣推動觀光產業路程上，創造新的里程碑，也歡迎大家來彰化體驗。

彰化縣經綠處表示，目前全國通過經濟部評鑑的觀光工廠有153家，其中，彰化縣就有白蘭氏健康博物館、台灣玻璃博物館、中興穀堡稻米博物館、樂活觀光襪廠、緞帶王織帶文化園區、襪仔王觀光工廠、台灣優格餅乾學院、華新MASK創意生活館、愛玩色創意館、台塑生醫健康悠活館、興麥蛋捲烘焙王國、卷木森活館、水銡利觀光工廠、台灣手套博物館，及織夢樂園等15家。

彰化縣觀光工廠除帶動整體產業創新轉型外，也擴大群聚效益與多元商機，期盼連帶促進城鄉發展，吸引優秀人才回流，進而發揮產業觀光群聚效應。

(工商 )