南美洲友邦巴拉圭政府因為防疫不力，造成民怨沸騰且衛生部長引咎辭職，今天晚間大批抗議民眾走上街頭引發暴動且跟警方爆發激烈衝突，首都亞松森淪為戰場，場面相當混亂。

數以百計的暴徒聚集在亞松森（Asuncion）市中心國會大廈附近，要求總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez ）下台，安全部隊向他們發射橡膠子彈和催淚瓦斯，同時，示威群眾搗毀安全圍籬、焚毀路障並向員警仍擲石塊。

巴拉圭的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診病例數創紀錄，加上全國的醫療院所瀕臨崩潰，進而引發民眾暴動，讓亞松森市中心變成烈焰沖天、煙霧瀰漫及槍聲大作的戰場。法新社統計約有20人受傷。

巴拉圭國會議員昨天紛紛要求衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）下台，今天稍早他已請辭，總統阿布鐸已任命副部長波帕（Julio Borba）取代馬索雷尼擔任部長。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的COVID-19疫情數據顯示，巴拉圭今天通報新增確診1501例創新高，新增死亡病例22人，累計確診數達到16萬5811例，累計死亡病例達3278人。

路透社報導，目前巴拉圭COVID-19疫苗施打率極低，已經接種疫苗的民眾不到總人口的0.1%。

(中央社)