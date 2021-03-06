RJ軍事新聞週報近日在Youtube直播邀請曾經擔任海軍新江艦少校艦長的呂禮詩，聊聊在海軍的甘苦。呂禮詩透露，他曾經在澎湖經歷一次演習，當時海軍總司令只問一句話：「你們要什麼」！

呂禮詩首先介紹，海軍的軍艦分為三級，一級艦例如成功級、康定級、濟陽級、基隆級，艦長是上校；二級艦大部分是中字號或是勤務艦艇，艦長是中校；三級艦以錦江級最多，艦長是少校。

呂禮詩表示，錦江級艦是600噸，要執行偵巡，還有外島運補護航。呂禮詩說，他曾帶中字號軍艦越過海峽中線，到金門料羅灣進行運補。

主持人RJ詢問，錦江級艦任務繁多，是否因為單位操作成本比較低？呂禮詩艦長答稱，錦江級艦操作成本當然比較低，因為人員配置比較少，也最好用。因為是國艦國造，所以裝備壞了可以在高雄鼓山的船舶專門店去補充料配件。

RJ問到，海軍聽說很迷信，例如舷號沒有「4」？呂禮詩說，從維京海盜時代船上就有很多禁忌習俗。他回憶在海軍官校，大家就不太吃「一整條魚」，但還是有吃魚。吃魚時，年班最菜的學弟要負責把魚刺挑出來，因為海軍不能「翻魚」。因此他後來當艦長就規定，除非靠港，否則一出海就不吃魚。

呂禮詩也告訴觀眾，在海上要聽天命的時候，會出現很多無法解釋的事情。他女兒問他怎都不去坐郵輪？他回答到，大海翻臉是很快、很恐怖的，前一小時還是平靜無波、享受陽光，然後東北季風南下，就變成窮風惡浪。

大家害怕的暈船問題，呂禮詩自豪他自己從不會暈船，一般人只要上船3個月就不會暈船，撐過5級浪，4級浪就不暈了，撐過8級浪，6、7級浪就不暈了。但是撐過8級浪，雖不會暈船，一下船就暈「地」，走在路上會搖搖晃晃，以為地面在晃，其實是人在晃，因為半規管的問題。

他也說冬季澎湖的風到底有多大，新江艦冬天在澎湖靠港時，風大到可以把嘴巴裡的口水吹出來。當船要靠到碼頭上，有可能會撞到碼頭，也有可能會「放風箏」，就是纜繩上岸後，船一下進一下退，很容易斷纜，纜一斷，對人員非死即傷。但現在用蛇纜，比較不容易斷纜。最好的狀況，是申請小艇，由小艇將軍艦慢慢推進碼頭，但他申請小艇，都被回說沒有小艇喔。等他停好船，過半小時，成功級艦也進港，小艇就出現了，成功級艦是由小艇慢慢推進去的。

呂禮詩回憶，後來他到澎湖當飛彈長，經歷一次演習，當時是海軍總司令親自督導，只問一句話：「你們要甚麼」！並直接問參謀，有沒有這些裝備？有！3天內可否運送？可以！這樣就完成督導會議。

呂禮詩是中正預校、海軍官校畢業，曾任海軍官校教官，新江艦少校艦長。

(中時新聞網)