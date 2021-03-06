全台水情吃緊，外界關注科學園區用水問題，經濟部長王美花表示可在旱災期間鑿井使用，讓民眾傻眼。不過，受到鋒面影響，今(6)日北台灣各地下起大雨，民眾黨立委高虹安看到後不今感嘆，也許天公伯聽到政府解決缺水的方法是鑿井，今天就趕快下一場大雨以解缺水難題，而她還編了一首打油詩挖苦王美花的「鑿井說」。

全台多個水庫水情吃緊，為了因應可能缺水危機，晶圓代工廠台積電及聯電已經啟動水車載水，而對於缺水是否會影響晶片產能，經濟部長王美花受訪時表示，「科學園區和工業區用水需求，可在旱災期間鑿井使用」。

在王美花稱缺水可靠鑿井解決後，北台灣降下大雨，高虹安今在臉書上發文感嘆，天公伯聽到政府協助竹科缺水的解方竟然是鑿井取水，今天趕快來一場大雨，以拯救缺水之苦。

同時，高虹安還PO出一張自己撐著雨傘的照片，並寫了一首打油詩諷刺王美花，「古有匡衡鑿壁借光，今有美花鑿井取水，井水抽多問題更多，藍白傘不是藍白合」。

網友們也留言回應，「老天也看不下去了，今天下很大」、「官方講話荒唐，嚇到老天爺下了一場雨」、「看來以後缺電時，找個雷雨天全台放風箏百花齊放並且連結電網不就解決問題了？」

此外，面對外界質疑，王美花7日受訪時解釋，這是在旱災時不得已的措施，以前也都有這樣機制，她強調，「這是很不得已的時候所做的短期措施而已」。

天公伯聽到政府協助 #竹科缺水 的解方竟然是 #鑿井取水，今天趕快來一場大雨 🌧，以拯救缺水之苦 💪🏻​ ​ #古有匡衡鑿壁借光​ #今有美花鑿井取水​ #井水抽多問題更多​ #藍白傘不是藍白合 由高虹安發佈於 2021年3月6日 星期六

(中時新聞網)