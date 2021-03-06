中天《互動直播LIVE》

中南部水情吃緊，科學園區及工業區用水拉警報。經濟部長王美花卻表示，旱災期間可以鑿井使用，6日甚至表示，鑿井取水是旱災時不得已的短期措施。台大土木系教授、前內政部長李鴻源指出，鑿井不是那麼簡單的，需要完整評估，希望鑿井是用在最後一步，因為萬一鑿井造成地盤下陷，竹科那些精密的儀器承受得了嗎？

李鴻源在中天《互動直播LIVE》節目中表示，在旱災時用地下水，在非常必要時以前是有做過，但那是少量的抽地下水。假如科學園區評估一天至少二、三十萬噸，一天二、三十萬噸需要的是一座水庫，那就不只是在談鑿井，而是要用專業的角度來看。假設科學園區一天需要30萬噸水量，那新竹地底下有沒有這樣的含水層，也就是3000萬噸的地下水庫，還有他們有沒有去看過竹科附近的地質結構，若在這麼短的時間、這樣快速的一天抽出二、三十萬噸的水，會不會引起地盤下陷？萬一引起地盤下陷，造成不均勻層出現的時候，竹科那些精密的儀器承受得了嗎？所以鑿井不是那麼簡單的，需要完整評估。

李鴻源希望鑿井是用在最後一步，因為可能造成的地層下陷，不是我們有辦法承擔的。他認為，除非不得已，抽少量的水一兩天，不過竹科用水是大量用水，一天30萬噸。

至於缺水。李鴻源建議，可汙水再利用，乾脆直接使用八里的汙水處理廠，可穩定的在兩年內1天提供40萬噸，成本只有「海淡」的一半，而且不會有抗爭，政府還會賺錢，所以還是要回到專業來看。

王美花6日表示，鑿井取水是旱災時不得已的短期措施。李鴻源對此指出，要撐到梅雨季到來 ，那就不是短期措施，它所鑿的仍是深井、大井。請問他們到底有沒有這麼大的含水層在地底下，還有這麼短時間要抽出這麼大的水量，萬一造成地盤下陷，後果承擔得起嗎？即使沒有造成大規模的地盤下陷，竹科那些精密的儀器，有沒有辦法承受不均勻層出現，總之應把這些問題弄清楚之後，再來談鑿井。

(中時新聞網)