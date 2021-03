推特(Twitter)CEO杜錫(Jack Dorsey)將他於2006年發出的推文「just setting up my twttr」,在1個叫做「Valuables by Cent」的平台上拍賣,剛在拍賣平台上發售時,即有人出價逾8萬美元,到目前為止,價格隨著時間水漲船高,已經被喊到60萬美元(約1650萬新台幣)的高價。

據《路透社》報導,推特CEO杜錫將他在2006年3月時發出的一則推文「just setting up my twttr」,連接到一個「推文市場(Valuables by Cent)」上發售,短時間內就有人喊出88,888.88美元(約244萬新台幣)。

該報導指出,杜錫這則15年前發的推文,是目前該平台最熱門的數字產品,參與競價的買家不勝枚舉,到今(6日)晚上20時許,已經喊到了60萬美元(約1650萬新台幣)。

然而,像這種數位創作的交易已逐漸頻繁,網上流傳的迷因「彩虹貓(Nyan Cat)」也被以Gif動畫的形式,放上交易平台上拍賣,以300以太幣(約59萬美元、1620萬新台幣)的價格將「彩虹貓」售出。

據報導稱,Valuables by Cent所售出的推文還能繼續在推特上顯示,但會將該則已售出推文,列為「非同質化代幣(NTF)」,NTF作為新型態數位資產,以區塊鏈紀錄所有權,在網路上的圖片、音樂都可以被複製,但NTF讓這些圖像、影片及其他線上媒體附上了有如現實般身分證明。

