推特（Twitter）CEO杜錫（Jack Dorsey）將他於2006年發出的推文「just setting up my twttr」，在1個叫做「Valuables by Cent」的平台上拍賣，剛在拍賣平台上發售時，即有人出價逾8萬美元，到目前為止，價格隨著時間水漲船高，已經被喊到60萬美元（約1650萬新台幣）的高價。

據《路透社》報導，推特CEO杜錫將他在2006年3月時發出的一則推文「just setting up my twttr」，連接到一個「推文市場（Valuables by Cent）」上發售，短時間內就有人喊出88,888.88美元（約244萬新台幣）。

該報導指出，杜錫這則15年前發的推文，是目前該平台最熱門的數字產品，參與競價的買家不勝枚舉，到今（6日）晚上20時許，已經喊到了60萬美元（約1650萬新台幣）。

然而，像這種數位創作的交易已逐漸頻繁，網上流傳的迷因「彩虹貓（Nyan Cat）」也被以Gif動畫的形式，放上交易平台上拍賣，以300以太幣（約59萬美元、1620萬新台幣）的價格將「彩虹貓」售出。

據報導稱，Valuables by Cent所售出的推文還能繼續在推特上顯示，但會將該則已售出推文，列為「非同質化代幣（NTF）」，NTF作為新型態數位資產，以區塊鏈紀錄所有權，在網路上的圖片、音樂都可以被複製，但NTF讓這些圖像、影片及其他線上媒體附上了有如現實般身分證明。

(中時新聞網)