32歲日本桌球天后福原愛日前遭日媒《女性SEVEN》驚爆與台灣老公江宏傑4年多婚變，還直擊她與一位外型神似MLB棒球好手大谷翔平的高帥男友人，在橫濱中華街親密約會兼過夜，消息傳出震撼中日台三地粉絲。對此，64歲日本娛樂記者一哥井上公造就在新聞節目中直言福原愛婚變「有許多內幕」，更爆料福原愛被「橫濱大谷翔平」出賣了。

據《東京SPORTS》報導，井上公造日前在《早安朝日》表示福原愛婚變「有許多內幕」。他分析，報導「江宏傑精神霸凌」的是《週刊文春》，而當初曝光2人戀情的也是《週刊文春》，「有這樣強大牽繫的記者，請大家想想看。」但《女性SEVEN》的分居爆料報導則讓《週刊文春》一陣慌亂。

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井上公造推斷，《女性SEVEN》在分居報導後一直緊盯福原愛住處，偶然發現了高帥男的存在，接著福原愛就在推特上說「這幾天被周刊盯著真的很不舒服…直接問我不就好了嗎」，數日後就爆出了她的不倫報導。

井上公造表示：「小愛也給《女性SEVEN》記者看了她傳給江宏傑的『我已經對你沒興趣了』訊息。而小愛將自己被《女性SEVEN》拍到密會的狀況告訴了《文春》，於是《文春》急寫出了精神霸凌之事。」

井上公造當天還在另一節目進一步表示：「因為小愛自己不可能說認識高帥男6、7年，也就是說，高帥男全知一切並與《女性SEVEN》有過接觸，並策劃了被偷拍的密會，他的陳述構成了《女性SEVEN》的報導。」也就是說，這位與福原愛關係親密的「橫濱大谷翔平」不僅沒保護福原愛，反而還出賣了她。

(中時新聞網)