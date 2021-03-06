羅馬天主教教宗方濟各展開為期4天的伊拉克訪問行程，6日與伊拉克伊斯蘭什葉派最高宗教領袖希斯塔尼（Ali al-Sistani）舉行歷史性會晤，以此向伊拉克各信仰群體傳遞出和平共處的重要訊息。

據新加坡聯合早報網報導，希斯塔尼的辦公室發表聲明說，希斯塔尼告訴方濟各，他確認信仰基督的伊拉克公民應該與其他伊拉克人一樣，享有和平和安全的生活，並獲得憲法的充分保護。兩人是在希斯塔尼位於伊拉克南部聖城納傑夫（Najaf）的平實住所會面。

高齡90歲的希斯塔尼什葉派大阿亞圖拉（Grand Ayatollah），他在納傑夫當地租屋生活了數十年，鮮少接見訪客。與希斯塔尼親近的官員表示，希斯塔尼拒絕與伊拉克的現任與前任總理舉行會談。伊拉克總統辦公室消息人士也說，希斯塔尼同意與方濟各會晤的前提是伊拉克官員不得在場。

在方濟各訪問伊拉克期間，伊拉克部署了約1萬安全人員保護他。在此之前，伊拉克發生了一系列火箭彈和自殺炸彈襲擊，引發方濟各進行訪問的安全擔憂。

84歲的方濟各是首位到訪伊拉克及會見伊拉克什葉派最高宗教領袖的羅馬教宗，伊拉克也是他自新冠疫情爆發以來首度外訪的國家。

(中時 )