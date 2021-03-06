大陸26歲女星吳宣儀出道5年，2016年到韓國追夢成為女團「宇宙少女」其中一名成員，但沒有獲得太大關注，直到2018年回家鄉參加選秀，以第二名成績加入限定女團「火箭少女101」，人氣暴漲；在團體到期解散後，吳宣儀改當個人歌手，近期出席活動走紅毯，披肩意外滑落，露出白皙鎖骨和傲人上圍，性感畫面被瘋傳，網友們大飽眼福讚嘆「高冷美人」。

吳宣儀出道至今一直以精湛舞技聞名，之前在團體中都是擔任領舞，雖然外型甜美但團體活動都不搶鋒頭，在她成為個人歌手後，光芒終於被看見，她的美貌也經常把粉絲美暈；6日晚間吳宣儀受邀宇宙音樂之夜，她穿了一襲黑色洋裝，魚尾設計裙擺隨著她走路揚起，看起來優雅又霸氣。

吳宣儀出席活動走紅毯，披肩意外滑落，露出白皙鎖骨和傲人上圍，性感畫面被瘋傳。(圖/ 摘自微博)

沒想到吳宣儀在走紅毯時，一邊肩膀上的毛絨絨披肩突然滑落，儘管她迅速把披肩拉回，她性感的鎖骨和雪白的上圍還是一瞬間被看光，但她臉上仍舊是自信的模樣，對著鏡頭優雅地笑著。

吳宣儀擁有甜美臉蛋下，居然是玲瓏有緻的身材，讓網友感到驚艷，「身材也太火辣」、「性感冷豔」、「美麗又高傲的大小姐就是這個樣子啊」、「這個披肩好會，知道我想看什麼」。

(中時新聞網)