藻礁公投越演越烈，議題聲量持續上升，由於反彈聲浪不斷，公投連署累計人數突破50萬大關，幾乎篤定成案。根據一份網路民調顯示，有8成網友認為，天然氣收站的興建，會破壞藻礁生態。同時，更有超過7成網友表示，若公投案成立，會投下同意票。

網路媒體《NOWnews》在3月2日至4日間針對藻礁公投議題進行網路民調，並詢問網友，中油「三接」的環評大會於2018年10月8日通過，是否認為天然氣接收站選址在桃園大潭藻礁海域，會破壞藻礁生態？結果顯示，有80%的網友認為，一定多少會對藻礁生態造成不利影響；而認為既然環評通過中油就會把關好的網友19.7%，另外有0.3%網友沒表示明確亦見。

若護藻礁公投順利成案，針對公投主文「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」，會投下同意票的網友高達71.82%，而會投不同意的網友則有26.06%，而沒意見的網友有2.12%。

對於有許堆綠營支持者擔憂，護藻礁公投若成案，可能也會讓許多民眾支持已經成案的重啟核四公投，因此紛紛跳出來喊話先別連署，有25.45%網友表示同意該說法，並認為護藻礁公投恐為重啟核四公投抬轎；而不同意該說法，認為應以環保為優先的網友則有68.79%，另外還有5.76%沒表示明確亦見。

至於在環保與能源發展恐無法兩者兼顧的情況下，台灣應該願意選擇哪種方式，才能避免缺電問題，認為應調漲電價「以價制量」的網友有，21.81%，認為現階段核能發電是最好方式的網友有31.52%，認為天然氣接收站是不得不的選擇的網友有13.12%，有2.39%網友認為火力發電不能廢，覺得應該多發展新型態的綠能（水力、風力、太陽能等）的網友則有30.66%，另外有0.51%網友沒表示明確亦見。

此外，農委會主委陳吉仲將與環團見面溝通一事，引起諸多揣測，部分外界人士認為是否可能屆時不送出連署書，讓公投撤案，對此，藻礁公投領銜人潘忠政強調，「不可能撤案」。

(中時新聞網)