一名人妻在臉書發文感嘆，老公今年52歲，雖然很會賺錢，卻不會理財，而且結婚後才發現，婆婆會跟老公要孝親費，前後加起來數百萬元，為了不讓老公狂給孝親費，決定辭掉工作全職在家帶小孩，再把家中的存款全部拿去買房，甚至用老公的名義去貸款，這才讓老公不再給孝親費，不料後來向老公坦承除了目前住的房子，還有5間房在收租，老公一聽卻打算退休，讓她苦惱不知如何是好。

原PO在臉書《靠北婚姻2.0》表示，為了阻止老公不再給孝親費，她決定辭掉年薪百萬的工作不料婆婆得知後相當生氣，老公為了平息婆婆怒氣，還是繼續給，她考慮後決定把家中存款拿去買房子，甚至用老公的名義貸款買，負債累累下，才讓老公停止給孝親費，後來陸續買賣房子，現在有5間套房與現在住的房子」。

直到老公2年前受傷請假3個月，擔心家裡沒錢用，她才向老公坦承買了房子，有5間套房可以收租5萬元，銀行貸款都用來買債券及儲蓄險，其實家裡沒有任何負債，希望老公安心養傷，不要想太多，結果老公一聽反而想退休。

原PO表示，家裡2個孩子還在念國中，雖然總資產約有3、4千萬，每月房租加利息也有約7萬元收入，但考量到小孩至少還要養10年，少了隊友的薪水，還是蠻緊張的，不知道是不是要讓隊友退休呢？

此文引發網友熱議「年薪200萬元，總資產4000萬，我覺得你隊友退休後，你可以出來開理財課，我第一個報名」、「還好有妳操持，不然這個家早跨了」、「妻子理財有道，老公安心退休」、「年薪高，板主又會理財，懂得未雨綢繆，很棒的老婆。」

(中時新聞網)