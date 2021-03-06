原PO貼出照片，只見中間的單人床顯得特別突兀，讓不少網友笑虧，好像似曾相識。(圖取自爆廢公社二館)

在疫情壟罩之下無法出國，讓許多民眾快悶壞，不過也藉此讓國旅大爆發。一名網友分享，他今(6日)到宜蘭出遊，先前已訂好一間雙人房民宿，但他有事先告知要多加一張床，怎料，一打開門見到眼前這幕讓他瞬間傻眼，「說不出的感覺，說不出的悲傷…」，照片曝光後也讓近7千名網友笑翻。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」上貼出一張照片，表示這是他在宜蘭訂的雙人房民宿，但他有特別要求，要另外加一張床。從照片中可以看到，除了一張雙人床外，在走道中還硬生生擺了一張單人床，雖有達到原PO要求，不過外觀及擺放位置太過詭異，讓原PO瞬間三條線，「打開門看到床，說不出的感覺，說不出的悲傷」。

照片發出不到2小時，就吸引超過6千網友按讚，更讓網友笑翻，直說這張床似曾相識，好像在哪看過，「原諒我失守的嘴角(抖」、「這躺上去會涼涼的...」、「這是放大體喔」、「哈哈哈哈哈，但是笑著笑著，怎麼就哭了」、「我甘願睡後面的沙發」、「打給櫃檯，跟他說少了蓮花和腳尾飯」、「猛一看以為是往生室」。

就有網友分析，這張床怪異之處在於角落四邊凸起，「那單人床邊邊為什麼會凸出，很像驗屍台耶」，不過也有網友認為民宿並沒有做錯，只是剛好配上昏暗燈光效果，「加床本來就這樣啦！不喜歡就加訂房間就好了」，還有網友安慰原PO「雖然有點怪怪，但說服自己是去做SPA」。

(中時新聞網)