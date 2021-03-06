日本新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，導致負責處理相關業務的公務員疲於奔命，日本政府坦承，內閣官房防疫對策推進室中，有一名職員1月的加班時數高達391小時，遠超「過勞死警戒線」的每個月80小時標準。

「日本放送協會」（NHK）報導，負責整理新冠肺炎因應對策的內閣官房防疫對策推進室，由於日本疫情嚴重，需要擔負大量業務，因此該單位所屬的102名職員不僅無法在家遠距上班，且1月平均加班時數為124小時，其中甚至有人加班高達391小時。

就連身兼日本國家公務員制度擔當大臣的行政改革擔當大臣河野太郎，也公開在記者會上表示這「太過分了」，要求立即改善。經濟再生擔當大臣西村康稔則已公開致歉。他表示，這名加班時數嚴重破表的職員對工作十分熱心，且被周遭的許多人所依賴，導致業務全都集中在他身上，將修正相關業務分配和輪班制度。

為改變日本長期以來的加班文化，日本2019年修改勞動相關法律，規定單月加班時數不得超過100小時，且在與其他月份合併計算後，2至6個月內的每月平均加班時數不得超過80小時。不過民間企業仍經常違反規定，公務員更不在此法保障範圍之內。《朝日新聞》先前指出，由於工作環境過於嚴苛，日本國家公務員的報考人數已連續4年下降。

(中時新聞網)