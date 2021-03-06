就業報喜與美債殖利率飆升的拉扯下，美股三大指數上周五在劇烈震盪後收高。展望本周，1.9兆美元紓困法案有望獲國會批准，但對美股可能是兩面刃，經濟前景看俏雖有利股市，但恐推升美債殖利率，並引發通膨疑慮。

美國總統拜登的1.9兆美元疫情紓困方案，在參議院幾經協調折衷後，最快會於周末通過，修訂過的參院版本本周將再送交眾議院表決。

此外，市場投資人也關注通膨相關指標，包括周三（10日）出爐的2月消費者物價指數（CPI），以及周五（12日）發布的2月生產者物價指數（PPI）。

道富環球投資管理首席投資策略師艾隆（Michael Arone）指出：「我想市場會密切關注紓困案的進度，並持續緊盯10年期美國公債走勢，另外CPI數據也要揭曉，這些都將預告美股動向。」他預期紓困案仍是影響股市的一大因素。

艾隆表示，市場擔心新一輪財政刺激法案批准後，恐使經濟過熱並引發通膨，主要是2020年12月才通過9,000億美元的疫情紓困案。

美國1月核心CPI年升1.4％，預料2月通膨依舊溫吞。但2020年春季為了防疫經濟停擺，2021年3、4月的通膨率料因基期低而明顯走升。

上周五美股大洗三溫暖震盪劇烈。2月非農就業人口意外大增37.9萬，經濟可望強勢復甦的預期心理下，將10年期美債殖利率推升到1.626％的1年新高，美股早盤因此重挫，但尾盤急遽拉高後，三大指數最終全面收紅。

上周五道瓊工業指數收漲1.85％，收在31,496.3點；標普500指數收高1.95％，報3,841.94點：那斯達克指數收漲1.55％，以12,920.15點作收。

周線部分漲跌互見，道指與標指分別周漲1.8％、0.8％，惟那指周跌2.1％。科技股為主的那指黯然寫下周線連三黑，與上月12日的收盤高點相比重摔約8％。

過去一周，美股延續從科技股和成長股輪動到金融、能源等景氣循環股的態勢。上周五標普指數的能源指數飆漲3.9％，觸及一年多新高。

(工商 )