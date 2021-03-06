不少情侶缺乏安全感，會習慣性檢閱另一半手機，以防第三者破壞感情。一名正妹在臉書PO文表示，自己偷拿男友手機，傳訊息到男友的死黨LINE群問「猜我在跟誰約會」，沒想到男友死黨們的回答讓她臉都綠了。

正妹在臉書《爆廢公社二館》PO文，自己趁男友不注意時，拿了他的手機，傳訊息到他的兄弟群組，問說「猜我現在跟誰在約會？」，男友死黨看到後紛紛回傳LINE訊息。

未料死黨們前後一共說了12個名字，卻沒有一個是原PO，讓她超級崩潰：「他們猜了12個名字，竟然沒有一個是我...難過」。

網友看到後笑翻：「男友還活著嗎？」、「妳該慶幸他們不是猜男生名字，不然就欲哭無淚了」、「這才是真正的兄弟啊，絕對不會說出正確的名字」、「感覺對方都知道不是本人，故意氣妳的」、「這下GG了」、「只好送妳一頂綠帽安慰妳」、「妳認為自己是唯一，結果沒想到只是其中之一而已」、「至少妳得到一份12人名單了XD」、「妳確定妳有男友嗎」、「耐心一點，或許等到第13個就是妳了」。

(中時新聞網)